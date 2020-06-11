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Собянин заявил о снижении роста заболеваемости коронавирусом в Москве в 3-4 раза 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 49 1 час назад
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: ТАСС
Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось в 3-4 раза с момента пика заболеваемости, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России-24».
«Конечно, не надо расслабляться. Но и говорить, что ничего не снижается, тоже неправильно. У нас в момент пика заболеваемости было 6,5 тыс. выявляемых с коронавирусом. Сейчас по Москве 1,4 тыс. человек с коронавирусом выявляется — это в 3-4 раза меньше», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что снижение всех показателей, связанных с эпидемией, идет примерно с 7 мая.
«У нас начиная где-то с 7 мая идет постоянное стабильное снижение всех показателей, связанных с эпидемией. Это и количество вновь выявленных больных, ковидных пневмоний, это подозрительные случаи ОРВИ с положительным диагнозом на коронавирус, это количество госпитализаций и смертей. Все эти показатели стабильно уже большее месяца дают позитивную картину», — сказал Собянин.
Он подчеркнул, что в последние 10 дней в Ммоскве ситуация с коронавирусом развивается положительно.
Напомним, за последние сутки в России выявлено 8779 новых случаев коронавируса, из них 1436 — в Москве.
В июне в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, власти заявили о хорошей динамике по заболеваемости. Сэр столицы Сергей Собянин сообщал, что переход к нормальной жизни займет почти два с половиной месяца.
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Новости Москвы , Погода , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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