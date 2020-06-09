В ВОЗ обратились к москвичам 

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«Рамблер» писал, что мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил в столице пропускной режим и режим самоизоляции, а также разрешил возобновить работу парикмахерских и ветеринарных клиник.

Кроме того, 16 июня планируется запустить службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды кафе, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.

Мелита Вуйнович отметила, что меры, принятые ранее московскими властями , позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую.

«Необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты», — подчеркнула она.

Представитель ВОЗ также призвала жителей столицы продолжать и после отмены ограничений «тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать их обеззараживающим средством», соблюдать «респираторный этикет».