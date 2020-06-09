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В ВОЗ обратились к москвичам 

Алиса Селезнёва и ещё 4 1 час назад
В ВОЗ обратились к москвичам
Фото: ергей Лантюхов/NEWS.ru
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать респираторный этикет. Об этом сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил в столице пропускной режим и режим самоизоляции, а также разрешил возобновить работу парикмахерских и ветеринарных клиник.
Кроме того, 16 июня планируется запустить службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды кафе, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.
Мелита Вуйнович отметила, что меры, принятые ранее московскими властями, позволили замедлить эпидемию и сгладить эпидемическую кривую.
«Необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты», — подчеркнула она.
Представитель ВОЗ также призвала жителей столицы продолжать и после отмены ограничений «тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать их обеззараживающим средством», соблюдать «респираторный этикет».
«Каждый из нас своим поведением будет определять, как пандемия будет развиваться дальше», — подчеркнула Вуйнович.
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Новости Москвы , Общество , Мелита Вуйнович , Сергей Собянин , ВОЗ , Правительство Москвы
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