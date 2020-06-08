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Названа дата возвращения к работе московских судов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
Названа дата возвращения к работе московских судов
Фото: РИА Новости
Московские суды общей юрисдикции возобновят обычный режим работы 9 июня, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«В связи с указом мэра Москвы от 8 июня № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», с 9 июня 2020 года отменяются ранее действовавшие ограничения в режиме работы Московского городского суда, районных судов, мировых судей Москвы», — сказала она ТАСС.
Напомним, мэр Москвы сообщил, что с 9 июня в российской столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, а также график прогулок. К работе смогут вернуться большинство городских организаций, а летние веранды ресторанов заработают с 16 июня.
Кроме того, с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга.
23 июня будут сняты ограничения на работу спортивной индустрии, фитнес-клубов, бассейнов.
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Новости Москвы , Ульяна Солопова , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
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