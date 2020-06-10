Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы объяснили решение отменить меры по самоизоляции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 42 минуты назад
Меры по самоизоляции, введенные для борьбы с коронавирусом, отменили в связи с хорошей динамикой, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Он заявил, что «снимали не под какие-то мероприятия, а по факту». Немерюк отметил, что «цифры говорят сами за себя», можно видеть «действительно хорошую динамику по снижению выявленных заболевших», передает ТАСС со ссылкой на «Эхо Москвы».
Немерюка спросили, много ли предприятий «не вынесет таких каникул». Он ответил, что сейчас уже открылись 70% магазинов и почти 80% сферы услуг. При этом власти города пока «специально каких-то цифр не называют», так как «до конца не ясен эффект от того, как предприятия, которые пострадали, будут выходить из этого кризиса».
Как заявил Немерюк, вопрос об обязательности вакцинации будут решать медики.
«Насколько я понимаю, уже есть достаточное количество людей, которые переболели и имеют антитела», — заявил он, добавив, что «надо смотреть статистику, снижается количество антител или нет».
Как пояснил Немерюк, «сейчас тяжело на данном этапе об этом говорить».
Напомним, в столице отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Появились сведения о двух этапах снятия ограничений в Москве Появились сведения о двух этапах снятия ограничений в Москве В Кремле оценили отмену ограничений по коронавирусу в Москве В Кремле оценили отмену ограничений по коронавирусу в Москве Власти Москвы заявили об устойчивости экономики столицы к серьезным стрессам Власти Москвы заявили об устойчивости экономики столицы к серьезным стрессам
Комментарии 8
Новости Москвы , Видео , Общество , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение