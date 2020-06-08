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Стала известна судьба масочного режима в Москве 

Вероника Полынина 39 минут назад
Жители столицы продолжат носить маски и перчатки в общественных местах после отмены ограничений. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
«Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — говорится в сообщении.
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве
Сергей Собянин подчеркнул, что риск заражения коронавирусом снизился, но все еще существует, поэтому граждане должны контролировать ситуацию и не допустить новой волны эпидемии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин объявил о постепенном возвращении Москвы к обычной жизни. Столичный градоначальник рассказал о трех этапах снятия ограничений, первый из которых начнется уже 9 июня. С этого дня в Москве отменяется режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок.
Новости Москвы , Видео , Масочный режим , Сергей Собянин
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