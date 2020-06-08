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В Москве с 9 июня заработают социальные карты 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В Москве заработают социальные карты
Фото: РИА Недвижимость
В Москве с 9 июня заработают социальные карты, льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня", — написал он.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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