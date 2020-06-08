В Москве заработают социальные карты

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Москве с 9 июня заработают социальные карты, льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин

"Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня", — написал он.

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