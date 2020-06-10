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Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов 

Lenta.ru и ещё 66 1 час назад
Определен срок открытия кинотеатров и концертов
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал решение по снятию ограничений из-за пандемии коронавируса на посещение кинотеатров в столице. По его словам, оно может быть принято в начале июля, передает агентство «Москва» в среду, 10 июня.
«У нас еще остаются ограничения. Ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещениями театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля», — заявил Собянин.
Мэр подчеркнул, что, в случае благоприятных обстоятельств, в течение двух месяцев город вернется к нормальному режиму.
Ранее Собянин заявил, что плановый переход к нормальной жизни в Москве займет почти 2,5 месяца.
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Новости Москвы , Ситуация в мире , Самоизоляция , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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