Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня столица начнет возвращение к привычной жизни, будут отменены режим самоизоляции, график прогулок, а также электронные пропуска. Telegram-канал оперативного штаба Москвы перечислил , что откроется в городе.

Так, со вторника, 9 июня, возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, фотоателье, общественные организации, агентства по трудоустройству и подбору персонала, кино— и видеостудиии, студии звукозаписи, научные организации.

К работе в полном объеме вернутся ветеринарные клиники и каршеринг, а театры, концертные организации и цирки смогут репетировать (для зрителей они остаются закрыты).

Кроме того, с 9 июня будут открыты городские кладбища.

Позже, с 16 июня, в Москве откроются летние веранды при ресторанах, стоматологические клиники и кабинеты заработают в полном объеме, библиотеки начнут принимать по предварительной записи.

В музеи, выставочные залы и зоопарки можно будет попасть, купив заранее электронный билет. Количество посетителей будет ограничено.

Также с 16 июня в столице разрешат посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов.

С 23 июня в Москве откроются рестораны, кафе, бары, столовые, буфеты, бары и закусочные, а также фитнес-клубы, солярии, СПА, массажные салоны и сауны. Детские сады, библиотеки и учреждения соцзащиты заработают в обычном режиме, откроются детские площадки, футбольные поля, беседки и другая общественная инфраструктура во дворах, скверах и парках. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Масочный режим в столице продолжит действовать.

Как сообщал «Рамблер», с 1 июня в Москве открылись торговые центры, непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы бытовых услуг, закрытые из-за коронавируса.