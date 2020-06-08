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В Москве отремонтируют дом, где жил Владимир Маяковский 

ТАСС и ещё 3 46 минут назад
В Москве отремонтируют дом Маяковского
Фото: ТАСС
Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома на улице Красная Пресня в Москве. В доме, который был построен в 1910 году по проекту архитектора Осипа Шишковского, с 1913-го по 1915 год жил советский поэт Владимир Маяковский, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в понедельник.
"Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Пресненском районе по адресу: ул. Красная Пресня, д. 36, стр. 1. Доходный дом купца М. Кочубея 1910 года постройки является характерным образцом доходных домов начала прошлого века благодаря своей архитектуре, выполненной в стиле модерн. В этом доме с 1913 по 1915 вместе с матерью и двумя сестрами жил поэт Владимир Маяковский", — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Он добавил, что сейчас в жилом доме функционирует музей "Квартира на Большой Пресне", который входит в состав Государственного музея Владимира Маяковского.
Проектом предусматривается ремонт и восстановление штукатурного слоя фасада, декоративных элементов, арки и цоколя с последующей окраской по подготовленной поверхности. Запланирована замена облицовочной плитки из натурального камня на главном фасаде на новую аналогичную по фактуре и цвету, а также восстановление системы наружного водостока, ремонт козырьков над входами и установка кронштейнов флагодержателей.
"На лестничных клетках запланирована окраска стен, потолка и тамбуров, а также низа и торцов лестничных маршей. Кроме того, проектом предполагается замена входных и тамбурных дверей, облицовка ступеней керамогранитной плиткой, устройство плиточного плинтуса по лестничным площадкам и маршам, ремонт ограждений лестниц. Также в рамках проекта предусматривается замена почтовых ящиков в подъездах и фонарных окон", — отметил Леонов.
Проектом также запланировано частичное обновление систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и отопления. После завершения работ будет произведен восстановительный ремонт по всему объему здания. При этом существующая планировка помещений сохранится.
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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