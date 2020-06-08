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Собянин сообщил о возвращении к нормальной жизни 

Артём Кульша и ещё 107 38 минут назад
Режим самоизоляции и пропускной режим, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут отменены в Москве 9 июня. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
В Москве отменят пропуска
12 мая, как сообщал «Рамблер», в столице заработали промышленные и строительные предприятия, 1 июня — непродовольственные магазины, а на прошлой неделе были разрешены прогулки.
«9 июня отменяются самоизоляция и пропускной режим», — сообщил сегодня Собянин.
В тот же день возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты, а также будет отменено ограничение на посещение кладбищ.
16 июня заработают библиотеки, риелторские компании, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки, летние веранды, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы и детские сады.
«Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена», — добавил мэр.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Электронный пропуск , Сергей Собянин
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