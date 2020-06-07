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В Москве более тысячи человек стали донорами плазмы 

RT на русском 1 час назад
В Москве более тысячи человек стали донорами плазмы
Фото: РИА Новости
В Москве более тысячи человек, перенёсших коронавирусную инфекцию COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу.
Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«В Москве уже более тысячи человек стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу», — приводит её слова ТАСС.
Она напомнила, что плазма с антителами используется для лечения больных коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии.
Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве за сутки зафиксировали 1956 случаев коронавируса.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова , ИТАР-ТАСС
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