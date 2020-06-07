Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин заявил, что число пассажиров в транспорте Москвы продолжает расти и достигло 5 млн 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Собянин: Количество пассажиров превысило 5 млн человек
Фото: РИА Новости
Число пассажиров в московском транспорте продолжает расти и достигло 5 млн человек в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы видим, как постепенно-постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше 5 млн, но не 8, не 10. А раньше у нас в самом минимальном значении было 3 с небольшим, потом 4, сейчас 5 млн", — сказал он в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.
"Несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, все равно сохраняются положительные тренды: меньше стало выявляемых пневмонии, меньше стало вновь выявленных больных COVID-19, меньше смертей стало. Главное эти тренды сохранить, это важно для жизни огромного количества людей, которые находятся в группе риска. И молодые болеют, иногда очень тяжело болеют. Очень важно, чтобы мы не возвращались назад, в сложную ситуацию", — заключил мэр.
По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений — вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
ТАСС: последние новости
В Москве после коронавируса вылечились еще 2 283 пациента В Москве после коронавируса вылечились еще 2 283 пациента Синоптики сообщили, что первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Синоптики сообщили, что первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Собянин рассказал, когда в Москве можно будет снять максимум ограничений Собянин рассказал, когда в Москве можно будет снять максимум ограничений
Комментарии 1
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США на пороге гражданской войны»
«США на пороге гражданской войны»
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы
Премьер Армении рассказал о своем самочувствии
Премьер Армении рассказал о своем самочувствии
Названа неочевидная причина заражения коронавирусом
Названа неочевидная причина заражения коронавирусом
НАТО готовится ко второй волне COVID-19
НАТО готовится ко второй волне COVID-19
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение