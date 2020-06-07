Собянин: Количество пассажиров превысило 5 млн человек

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Число пассажиров в московском транспорте продолжает расти и достигло 5 млн человек в сутки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим, как постепенно-постепенно набирает обороты движение людей на транспорте. Сейчас уже больше 5 млн, но не 8, не 10. А раньше у нас в самом минимальном значении было 3 с небольшим, потом 4, сейчас 5 млн", — сказал он в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

"Несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, все равно сохраняются положительные тренды: меньше стало выявляемых пневмонии, меньше стало вновь выявленных больных COVID-19, меньше смертей стало. Главное эти тренды сохранить, это важно для жизни огромного количества людей, которые находятся в группе риска. И молодые болеют, иногда очень тяжело болеют. Очень важно, чтобы мы не возвращались назад, в сложную ситуацию", — заключил мэр.