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Срок отмены ограничений в Москве могут изменить 

Артём Кульша и ещё 59 1 час назад
Срок отмены ограничений в Москве могут изменить
Фото: РИА Новости
Сроки снятия ограничений, введенных в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть изменены. Об этом сказано в указе, который был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», мэр города Сергей Собянин рассказал, что 9 июня будут отменены режим самоизоляции и пропускной режим, возобновят работу парикмахерские и ветеринарные клиники, 16 июня — службы проката, музеи, выставочные залы и летние веранды, а 23 июня — стационарные заведения общественного питания, фитнес-клубы, бассейны и детские сады.
Вскоре после этого на официальном сайте мэра был опубликован указ мэра № 68-УМ от 8 июня 2020 года «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».
«Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией», — гласит восьмой пункт указа.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило семь миллионов человек.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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