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В Москве от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек 

Mos.ru 1 час назад
В столице от коронавируса вылечились 100 тысяч человек
Фото: РИА Новости
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 3073 человека. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431 человека», — уточнила она.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму может человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С. Уточнить информацию по донорству можно ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16.
Горожане, которые вылечились от коронавирусной инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.
Кроме того, сейчас любой желающий может пройти ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19. Сделать тест можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи крови.
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В Москве постепенно ослабляют ограничительные меры. Так, с 1 июня возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, начали принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе открылись городские парки и зеленые зоны, заработал велопрокат.
Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.
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