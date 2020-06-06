В столице от коронавируса вылечились 100 тысяч человек

За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 3073 человека. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100 431 человека», — уточнила она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Сдать плазму может человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С. Уточнить информацию по донорству можно ежедневно с 09:00 до 19:00 по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16.

Горожане, которые вылечились от коронавирусной инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Кроме того, сейчас любой желающий может пройти ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19. Сделать тест можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. Результаты будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи крови.

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В Москве постепенно ослабляют ограничительные меры. Так, с 1 июня возобновили работу автосалоны и непродовольственные магазины, начали принимать клиентов химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги. Для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе открылись городские парки и зеленые зоны, заработал велопрокат.

Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), а также в спецпроекте mos.ru.

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