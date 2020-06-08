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В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 47 1 час назад
В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом
Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
В Москве умер еще 51 человек с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба столицы.
Общее число умерших в Москве достигло 2970.
У всех пациентов была подтверждена пневмония. Также все скончавшиеся имели положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
За сутки до этого Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом.
По последним данным, в Москве зафиксировано более 193 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 100 тысяч — выздоровели.
7 июня депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. По его мнению, в столице ограничения надо снимать более решительно. Специалист отметил, что в городе для этого есть все условия. «Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие», — подчеркнул он, добавив, что профессиональный мониторинг ситуации также необходим.
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Новости Москвы , Ситуация в мире , COVID-19 , Геннадий Онищенко , Госдума
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