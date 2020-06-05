Собянин сообщил москвичам хорошую новость 

Власти Москвы на следующей неделе могут принять «радикальные решения» по снятию ограничений по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин объяснил, что очередной этап снятия ограничений был осуществлен 1 июня, и спустя неделю можно будет сделать первые выводы о том, как меняется ситуация с заболеваемостью. В настоящее время динамика остается положительной.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало», — приводит РИА «Новости» слова Собянина.

Он добавил, что на следующей неделе «можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед».

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Собянин выразил надежду, что большинство ограничений в Москве будут сняты до конца июня.