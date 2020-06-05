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Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений 

RT на русском и ещё 4 32 минуты назад
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда можно будет делать следующие шаги по снятию ограничений в столице.
Мэр отметил, что «период, когда можно о чём-то говорить, как меняется ситуация, минимальный период — это семь дней».
«В понедельник мы ввели новые правила. Значит в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется — меньше стало выявляемых (больных. — RT) пневмоний, вновь выявленных больных COVID-19, меньше смертей стало», — заявил Собянин.
Он допустил, что «на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьёзные продвижения вперёд».
Ранее Собянин заявил, что максимальное количество ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, можно будет снять в Москве до начала июля.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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