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В Москве полностью перестроят очистные в Некрасовке 

Вести Подмосковья 3 часа назад
В Москве полностью перестроят очистные в Некрасовке
Фото: открытые источники
Люберецкие очистные сооружения в Некрасовке претерпят полную реконструкцию. Окончание работ запланировано на начало 2023 года. Об этом сообщает Интерфакс.
За последние годы на очистных уже проводилась модернизация. Удалось на 90% снизить неприятные запахи от предприятия. Но, учитывая то, что мощность сооружений охватывает половину столицы, правительство Москвы приняло решение о полной реконструкции. Это рассказал журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе работ будет намного улучшено качество очистки сточных вод, а запахи окончательно устранят. За 5 лет количество жалоб на запахи от жителей уже уменьшилось с 400 до 0 в 2020 году.
В настоящее время на объекте идут работы первого и второго этапов реконструкции. В результате по окончании работ будет создана система с безотходной технологией с производством биотоплива, минеральных удобрений и переработкой оставшихся отходов на мусоросжигательном заводе. Всего реконструкция включает в себя пять этапов и проводится без остановки деятельности.
Люберецкие очистные сооружения занимают территорию в 173 гектаров в районе Некрасовка и являются одними из крупнейших в Европе.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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