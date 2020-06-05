В Москве полностью перестроят очистные в Некрасовке 

Люберецкие очистные сооружения в Некрасовке претерпят полную реконструкцию. Окончание работ запланировано на начало 2023 года. Об этом сообщает Интерфакс.

За последние годы на очистных уже проводилась модернизация. Удалось на 90% снизить неприятные запахи от предприятия. Но, учитывая то, что мощность сооружений охватывает половину столицы, правительство Москвы приняло решение о полной реконструкции. Это рассказал журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин

В ходе работ будет намного улучшено качество очистки сточных вод, а запахи окончательно устранят. За 5 лет количество жалоб на запахи от жителей уже уменьшилось с 400 до 0 в 2020 году.

В настоящее время на объекте идут работы первого и второго этапов реконструкции. В результате по окончании работ будет создана система с безотходной технологией с производством биотоплива, минеральных удобрений и переработкой оставшихся отходов на мусоросжигательном заводе. Всего реконструкция включает в себя пять этапов и проводится без остановки деятельности.

Люберецкие очистные сооружения занимают территорию в 173 гектаров в районе Некрасовка и являются одними из крупнейших в Европе.