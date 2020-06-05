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В Москве захотели установить памятник Грете Тунберг 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Москве захотели установить памятник Грете Тунберг
Фото: РИА Новости
Российская партия «Зеленая альтернатива» захотела установить памятник шведской экоактивистке Грете Тунберг. Статую девушки планируют расположить в центре московского Гайд-парка в Сокольниках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Лидер партии Руслан Хвостов объяснил выбор места тем, что на данный момент площадка «довольно-таки скучная». «Мы придумали памятник Грете Тунберг с пустым плакатом, на который граждане смогут повесить любое из своих требований. По сути это станет универсальным транспарантом для выражения своей позиции», — подчеркнул представитель «Зеленой альтернативы».
Пока что установка памятника согласуется с властями. Известно, что статую девушки намерены выполнить в человеческий рост из камня. В руках экоактивистка будет держать большой плакат, чтобы людям было удобно вешать на него свои требования.
Ранее Грета Тунберг призвала правительства не останавливаться в борьбе с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, поскольку глобальное потепление из-за нее не замедляется.
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Новости Москвы , Другое , Грета Тунберг
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