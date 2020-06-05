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Как в тоннелях метро обновляют вентиляцию 

Mos.ru и ещё 1 36 минут назад
В тоннелях метро обновляют вентиляцию
Фото: Mos.ru
В московском метро до конца года заменят 28 вентиляционных установок в 14 шахтах. Они обеспечивают быстрый воздухообмен в тоннелях. Срок службы новых установок составляет 10 лет.
«Мы модернизируем вентиляционные шахты в метрополитене с 2004 года. С тех пор специалисты заменили свыше 600 установок более чем в 300 шахтах. Новые агрегаты позволяют увеличить воздухообмен на 30 процентов. В результате в метро обновляется более двух миллиардов кубометров воздуха каждые сутки. Это особенно важно при борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Благодаря тому, что воздух в тоннелях стал циркулировать быстрее, в пассажирских зонах (вестибюлях, эскалаторных зонах и на платформах) примерно на три градуса снизилась температура. Прохлада на станциях летом сделает поездки пассажиров еще комфортнее.
Кроме того, в этом году пройдет капитальный ремонт 23 вентиляционных установок. Вентиляционные шахты во всех тоннелях метрополитена модернизируют к 2023 году.
Шахты и тоннели дезинфицируют в метро каждый день. Это необходимо, чтобы сберечь здоровье пассажиров. Шахты обеззараживают тепловыми распылителями с использованием антисептика. А для дезинфекции тоннелей применяют специальные устройства для промывки железнодорожных путей. Раньше машины заполняли водой, но теперь в цистерны добавляют антисептические средства.
Все поверхности в метрополитене промывают раз в один-два часа. В ночное время вся пассажирская зона (вестибюли, платформы, турникеты) также подвергается обработке тепловыми распылителями. Такой метод эффективен, так как позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время. Например, за час одна пушка дезинфицирует до 2,5 тысячи квадратных метров.
Кроме того, в поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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