Столичные кладбища останутся закрытыми

Жителей Москвы просят воздержаться от посещения кладбищ до снятия режима повышенной готовности, в том числе в Родительскую субботу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Кладбища Москвы закрыты для свободного посещения по указу мэра города с 9 апреля в связи с соответствующими рекомендациями Роспотребнадзора . Ритуальные объекты разрешается посещать только для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

"В 2020 году православные христиане отметят Троицкую вселенскую родительскую субботу 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших и прежде всего — своих почивших родителей. Однако в связи с распоряжением мэра Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что при этом граждане могут воспользоваться рядом дистанционных услуг ГБУ "Ритуал": посещение места захоронения; разовая уборка на участке захоронения; возложение цветов на месте захоронения; окраска оград и крестов; благоустройство места захоронения; озеленение участка; круглогодичный комплексный уход за участком захоронения; комплексное обслуживание ниши в колумбарии; установка намогильных сооружений; продажа намогильных сооружений. Подробнее с перечнем онлайн-услуг можно ознакомиться на сайте учреждения.

Ранее рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня в Родительскую субботу накануне праздника Пресвятой Троицы. Кафедральный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове принимают прихожан со 2 июня.

День Превятой Троицы (или Пятидесятница) — один из 12 важнейших в православии двунадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Это переходящий праздник, который отмечается спустя 50 дней после Пасхи, в 2020 году он празднуется 7 июня. Праздник посвящен евангельским событиям схождения Святого Духа на учеников Христа.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.