«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе

Соответствующая информация следует из прогностической карты, размещенной на официальном сайте Гидрометцентра России

Период предупреждения заявлен до 21:00 воскресенья, 7 июня. Отмечается, что ветер может быть порывистым при грозе.

Ранее сообщалось, что большую часть субботы, 6 июня, в Москве ожидается облачная погода, а вечером начнется дождь. Кроме того, об ухудшении погоды предупредили и жителей Московской области. Так в регионе 6 июня прогнозируется кратковременный дождь, грозы в отдельных районах, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.