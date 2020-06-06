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Погода в Москве: «желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и ветра 

Вечерняя Москва и ещё 9 54 минуты назад
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе
Фото: «Вечерняя Москва»
Соответствующая информация следует из прогностической карты, размещенной на официальном сайте Гидрометцентра России.
Период предупреждения заявлен до 21:00 воскресенья, 7 июня. Отмечается, что ветер может быть порывистым при грозе.
Ранее сообщалось, что большую часть субботы, 6 июня, в Москве ожидается облачная погода, а вечером начнется дождь. Кроме того, об ухудшении погоды предупредили и жителей Московской области. Так в регионе 6 июня прогнозируется кратковременный дождь, грозы в отдельных районах, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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Новости Москвы , Погода , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень
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