Россиян ждут резкие погодные изменения

После дождливых и прохладных недель россиян, наконец, ждет настоящее лето. Как сообщает «Эксперт» со ссылкой на метеорологов, погода изменится уже в пятницу, 5 июня. Прогноз погоды обещает, что в Москве с 5 июня прекратятся осадки, а воздух прогреется до 18-19 градусов тепла.

В субботу, 6 июня, благодаря антициклону атмосферное давление в регионе повысится до нормы, днем будет до плюс 23 градусов. В воскресенье, 7 июня, температура поднимется до плюс 25 градусов. На выходных ночи в Москве и области станут теплыми (плюс 10-13 градусов). Уже в следующие среду-четверг в регион может прийти настоящая жара — плюс 30-32 градуса.

Изменения также ждут Новосибирскую область и Красноярский край. Прогноз погоды предвещает, что в субботу в Новосибирской области будет ливень и 14-15 градусов тепла, но уже на следующий день потеплеет до плюс 22-24, а осадки станут маловероятными. В Красноярском крае 5 июня температуры вырастут с 12-13 до 16 градусов тепла, на выходных — плюс 18-19, но дожди все так же будут идти.

Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне в московском регионе температуры будут около нормы, в Красноярском крае, Якутии и в Западной Сибири — гораздо выше нормы, а в Тыве, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях — немного ниже нормы.