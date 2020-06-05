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Прогноз погоды: россиян ждут резкие изменения 

Мария Иванова 27 минут назад
Россиян ждут резкие погодные изменения
Фото: ТАСС
После дождливых и прохладных недель россиян, наконец, ждет настоящее лето. Как сообщает «Эксперт» со ссылкой на метеорологов, погода изменится уже в пятницу, 5 июня. Прогноз погоды обещает, что в Москве с 5 июня прекратятся осадки, а воздух прогреется до 18-19 градусов тепла.
В субботу, 6 июня, благодаря антициклону атмосферное давление в регионе повысится до нормы, днем будет до плюс 23 градусов. В воскресенье, 7 июня, температура поднимется до плюс 25 градусов. На выходных ночи в Москве и области станут теплыми (плюс 10-13 градусов). Уже в следующие среду-четверг в регион может прийти настоящая жара — плюс 30-32 градуса.
Изменения также ждут Новосибирскую область и Красноярский край. Прогноз погоды предвещает, что в субботу в Новосибирской области будет ливень и 14-15 градусов тепла, но уже на следующий день потеплеет до плюс 22-24, а осадки станут маловероятными. В Красноярском крае 5 июня температуры вырастут с 12-13 до 16 градусов тепла, на выходных — плюс 18-19, но дожди все так же будут идти.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в июне в московском регионе температуры будут около нормы, в Красноярском крае, Якутии и в Западной Сибири — гораздо выше нормы, а в Тыве, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях — немного ниже нормы.
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Новости Москвы , Общество , Погода
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