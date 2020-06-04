Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

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«Несмотря на угрозу коронавируса, мы должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб, все это надо шаг за шагом возвращать. Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать», — заявил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, говорить о возобновлении уличных фестивалей и массовых праздников в Москве пока рано.