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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Фото: РИА Новости
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Несмотря на угрозу коронавируса, мы должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц точно. Но вернуться к полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, свадеб, все это надо шаг за шагом возвращать. Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать», — заявил Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, говорить о возобновлении уличных фестивалей и массовых праздников в Москве пока рано.
«Насчет фестивалей — пока говорить об этом рано. Это большие массовые мероприятия. А ярмарки выходного дня должны в эту пятницу-субботу открыться. По поводу праздников, уличных праздников — конечно, соскучились, но пока об этом говорить рановато. Что касается книжной ярмарки на Красной площади или ярмарок выходного дня — это все-таки больше торговые мероприятия, и я не думаю, что они вызовут большое столпотворение людей. По крайней мере, можно организовать, чтобы это в спокойном режиме проходило», — добавил Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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