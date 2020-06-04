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Под Москвой откроются бесплатные автокинотеатры 

Мослента 1 час назад
Под Москвой откроются бесплатные автокинотеатры
Фото: РИА Новости
С 11 июня в Московской области заработают шесть автомобильных кинотеатров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра культуры региона Валентину Лиханову.
По ее словам, автокинотеатры будут открыты в городских округах Пушкинский, Балашиха, Истра, Домодедово и Одинцовский. При этом в последнем запустят сразу две такие площадки.
В муниципалитетах разместят билборды с расписанием и местоположением автокинотеатров. Просмотр фильмов будет бесплатным, отметила Лиханова.
Организацией таких площадок на территории Подмосковья занялись также и частные сети кинотеатров. Так, сеть «КАРО Фильм» заявила о своих намерениях запустить автокинотеатр в регионе.
Ранее сообщалось, что в Калининграде и Новосибирске из-за пандемии коронавируса открылись первые автокинотеатры.
Все кинотеатры в России закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса. Также Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры.
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Новости Москвы , Минкультуры , Балашиха , Домодедово , Истра , Московская область
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