Под Москвой откроются бесплатные автокинотеатры 

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С 11 июня в Московской области заработают шесть автомобильных кинотеатров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра культуры региона Валентину Лиханову.

Истра, По ее словам, автокинотеатры будут открыты в городских округах Пушкинский, Балашиха Домодедово и Одинцовский. При этом в последнем запустят сразу две такие площадки.

В муниципалитетах разместят билборды с расписанием и местоположением автокинотеатров. Просмотр фильмов будет бесплатным, отметила Лиханова.

Организацией таких площадок на территории Подмосковья занялись также и частные сети кинотеатров. Так, сеть «КАРО Фильм» заявила о своих намерениях запустить автокинотеатр в регионе.

Ранее сообщалось, что в Калининграде и Новосибирске из-за пандемии коронавируса открылись первые автокинотеатры.