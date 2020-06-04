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В Москве появится здание в стиле игры Minecraft 

Lenta.ru и ещё 1 39 минут назад
В Москве появится здание в стиле игры Minecraft
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В Москве появится очистное сооружение «Мосводостока», дизайн которого будет выполнен в стиле компьютерной игры Minecraft. Об этом сообщается на сайте Москомархитектуры.
Объект будет находиться на улице Ленинская Слобода, владение 26/41. Здание построят из кирпича, затем оштукатурят и покрасят в черный цвет. Потом фасады частично облицуют алюминиевыми панелями. Металлические детали будут крепиться перпендикулярно стенам и загибаться под разными углами, что создаст 3D-эффект. Их покрасят в черный и желтый цвета.
Блок очистных сооружений объединит подземную резервуарную часть и наземную техническую — там разместят основные механизмы по очистке воды. Общая площадь составит около тысячи квадратных метров. В качестве проектировщика выступила компания «Инжстройэксперт».
Ранее в Сеуле (Южная Корея) построили многоквартирный дом, тоже напоминающий строения из Minecraft. Всего в здании четыре этажа, оно рассчитано на пять семей. Четыре «однушки» расположены на первом и втором этажах, а третий отдан под просторную «двушку» с выходом на две террасы и мансарду.
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