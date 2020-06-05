В Подмосковье до конца года закроют все свалки 

Все свалки в Московской области будут закрыты до конца года, их заменят современные комплексы переработки отходов, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева

"Отличная новость для жителей Подмосковья от Андрея Воробьева в День эколога. По словам губернатора, все свалки в Московской области будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов. Раньше в регионе было 39 полигонов. Уже закрыли 29", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года в регионе заработал раздельный сбор отходов — это позволило уже в первый год направить на вторичную переработку около 1 миллиона тонн мусора, в этом году показатель возрастет в два раза и достигнет 2 миллионов тонн, все они будут переработаны.