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В Подмосковье до конца года закроют все свалки 

РИА Новости и ещё 15 3 часа назад
В Подмосковье до конца года закроют все свалки
Фото: РИА Новости
Все свалки в Московской области будут закрыты до конца года, их заменят современные комплексы переработки отходов, сообщает Telegram-канал главы региона Андрея Воробьева.
"Отличная новость для жителей Подмосковья от Андрея Воробьева в День эколога. По словам губернатора, все свалки в Московской области будут закрыты до конца года. Их заменят современные комплексы переработки отходов. Раньше в регионе было 39 полигонов. Уже закрыли 29", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2019 года в регионе заработал раздельный сбор отходов — это позволило уже в первый год направить на вторичную переработку около 1 миллиона тонн мусора, в этом году показатель возрастет в два раза и достигнет 2 миллионов тонн, все они будут переработаны.
"Сегодня Андрей Воробьев проверил ход ликвидации открытой площадки накопления отходов "Щелканово" в Рузском городском округе… В марте этого года начались работы по рекультивации площадки, а сегодня губернатор Московской области заявил, что они будут полностью завершены уже в июле", — следует из релиза.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
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