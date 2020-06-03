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Ягодка опять. В столице снова откроются ярмарки выходного дня 

Российская Газета 38 минут назад
В столице снова откроются ярмарки выходного дня
Фото: РИА Новости
Уже в пятницу москвичи смогут отправиться на вновь открывшиеся ярмарки выходного дня. Свои продукты привезут более 4 тысяч фермеров с юга страны. Свежие овощи, фрукты, сыры и колбасы разных сортов можно будет купить рядом с домом — в городе открываются 82 ярмарки. Работать придется под строгим санитарным контролем, с короткими перерывами на дезинфекцию. Меры безопасности придется соблюдать и покупателям, в противном случае ждет штраф — 4 тысячи рублей.
Первый раз ярмарки в этом году открывались 27 марта. Теплая весна позволила развернуть шатры на неделю раньше, чем обычно. Но у вируса свой график — уже в начале апреля торговлю пришлось свернуть. Теперь, похоже, привычная жизнь потихоньку возвращается. Фермеры вновь могут открыть торговые точки, которые каждый год столичные власти предоставляют им бесплатно. На ярмарках горожанам полюбились колбасы из Тамбовской и Липецкой областей, овощи из Орловской и Ивановской, а сладости из Вологодской и Тульской. Ждут москвичи в начале июня, конечно, и клубнику. В гипермаркетах уже появилась ягода из Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев. На ярмарку привезут ранние сорта теперь уже и из Подмосковья. В первую очередь из Коломны, Луховиц, Ступина.
О безопасности ярмарочной продукции можно не беспокоиться — торговать можно, только строго следуя предписаниям столичного управления Роспотребнадзора. Три раза в день ярмарки будут закрывать и огораживать сигнальными лентами для проведения дезинфекции специальными средствами без кислот и щелочей. Обработке подлежат и мебель, и торговое оборудование. "У сотрудников и продавцов ярмарок утром и вечером будут измерять температуру, к работе допустят только здоровых людей", — рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Разметка для социальной дистанции должна быть на каждой ярмарке, а без масок и перчаток москвичей к прилавкам не пустят.
Требования к продавцам тоже строгие: регулярно менять перчатки и маски. Штраф для них за нарушение, как и для покупателей, а работодателя, например, если он индивидуальный предприниматель, ждет наказание покрупнее — от 30 до 50 тысяч рублей. Прежде чем попасть на прилавок, фермерские товары из 50 регионов страны проверят на соответствие нормам качества и безопасности.
Больше всего ярмарок откроется в ЮАО и ЮЗАО — по 11 площадок в каждом округе. Самая большая — в районе Строгино, на 90 торговых мест. В этом году ярмарки появятся и по 12 новым адресам: по улице 1905 года, 4, Грузинскому валу, 11, улицам Скаковой, 19, Ростокинской, 9, Волгоградскому проспекту, 73, улицам Южнопортовой, 14-16, Перерве, 8, стр. 1, Коломенскому проезду, 10, Азовской, 24, Нахимовскому проспекту, 11, к. 2, Никулинской, 21, вблизи станции метро "Саларьево".
Если кто-то забыл, напомню: ярмарки выходного дня работают по пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 21.00.
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Новости Москвы , Елена Андреева , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
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