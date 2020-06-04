Раскрыты особенности парада на Красной площади

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Костяк участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу, сообщили в Минобороны.

Кроме шествия военных запланированы пролет воздушной техники и салют, как это было 24 июня 1945 года.

По главной площади страны проедут 225 единиц военной техники, в том числе машины времён Великой Отечественной войны: легендарные танк Т-34/85 и самоходные установки Су-100.

По брусчатке промаршируют 14 тысяч солдат и офицеров. В небе над Кремлем под музыку времен войны пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов, а вечером состоится салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад, рассказал собеседник «Известий» из Минобороны

Он отметил, что парад готовится с соблюдением строжайших мер профилактики.

«Все участники парада ежедневно проходят медосмотр и несколько раз в неделю экспресс-тестирование. Кроме того, они получат препараты для профилактики ОРЗ», — отметил военный.