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В Минобороны рассказали об особенностях парада на Красной площади 

Ura.Ru 1 час назад
Раскрыты особенности парада на Красной площади
Фото: © URA.RU
Костяк участников парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве составят военнослужащие с иммунитетом к новому коронавирусу, сообщили в Минобороны.
Кроме шествия военных запланированы пролет воздушной техники и салют, как это было 24 июня 1945 года.
По главной площади страны проедут 225 единиц военной техники, в том числе машины времён Великой Отечественной войны: легендарные танк Т-34/85 и самоходные установки Су-100.
По брусчатке промаршируют 14 тысяч солдат и офицеров. В небе над Кремлем под музыку времен войны пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов, а вечером состоится салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад, рассказал собеседник «Известий» из Минобороны.
Он отметил, что парад готовится с соблюдением строжайших мер профилактики.
«Все участники парада ежедневно проходят медосмотр и несколько раз в неделю экспресс-тестирование. Кроме того, они получат препараты для профилактики ОРЗ», — отметил военный.
Президент РФ Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее этот день был объявлен нерабочим, напоминает RT.
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Новости Москвы , Владимир Путин , Министерство обороны , газета "Известия"
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