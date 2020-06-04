В Москве планируют открыть около трех тысяч летних кафе 

Москве начат монтаж трех тысяч летних кафе, однако дата их открытия пока не определена. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В этом году из-за угрозы распространения пандемии сезон работы летних веранд был перенесен, приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность», — заявил он.

Ефимов также подчеркнул, что все кафе обязаны будут соблюдать меры безопасности: расстояние между столами в 1,5 метра и измерение температуры сотрудникам и посетителям.

В мэрии также пояснили, что земельный участок под размещение летней веранды предоставляется на безвозмездной основе, при этом к 15 ноября все конструкции должны быть разобраны.