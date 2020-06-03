В среду, 3 июня, электробусы начали работать на маршруте № т34 на западе столицы. Электробусы следуют от Киевского вокзала через Бережковскую набережную, Мосфильмовскую улицу, метро "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Проспект Вернадского" до cnfywbb метро "Юго-Западная". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Таким образом, число маршрутов электробусов в городе достигло 26.

Поставками электробусов и зарядных станций занимаются российские компании КАМАЗ и ГАЗ. Предприятия отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

В московском электробусе 30 мест для сидения, вмещает 85 пассажиров и соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Отмечается, что транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. В салоне расположена система климат-контроля и видеонаблюдения. Для горожан доступны USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 76 на северо-востоке Москвы.