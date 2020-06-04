Собянин обрадовал москвичей 

Большинство ограничений в Москве , связанных с коронавирусом, может быть отменено до начала июля. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин передает ТАСС.

График поэтапного снятия ограничений власти Москвы намерены представить 8 июня.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, как ведется работа на предприятиях, в торговле, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаться к нормальной жизни. Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам градоначальника, отмена ограничений в Москве происходит плавно, и столица может двигаться дальше без риска резкого всплеска заболеваемости.

«Исходя из того, как мы вышли из такого жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится», — выразил надежду Собянин.

Он отметил, что в ближайшие выходные в столице откроются ярмарки, а говорить о проведении фестивалей пока рано.

Как сообщал «Рамблер», с 1 июня в столице открылись непродуктовые магазины, заработала часть сферы услуг. При этом маски остаются обязательным условием выхода на улицу и посещения общественных мест.