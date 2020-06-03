Движение ограничат из-за ночной репетиции парада Победы

Движение на дорогах Москвы ограничат в четверг, 4 июня, в связи с репетицией парада Победы, сообщает транспортный комплекс столицы.

Перекрытия введут с 21:00 до окончания мероприятия. Это касается следующих участков: Тверской — от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-й Тверской-Ямской — от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейного переулка — от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; Моховой улицы — от Воздвиженки до Тверской; Охотного ряда — от Тверской до Большой Дмитровки; Большой Никитской — от Моховой до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу. ЦОДД рекомендует жителям заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.