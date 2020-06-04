Почти треть месячной нормы осадков выпало в Москве

Почти треть июньской нормы осадков выпало в Москве за минувшую ночь. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Окончательно прекращая свое влияние на погоду Европейской России, известный своими рекордными дождями циклон «Изольда» вчера днем и минувшей ночью вновь отметился в регионе тропическими ливнями. В Москве за время его влияния на погоду, с 29 мая по настоящее время, выпало в общей сложности около 140 мм осадков, что в 1,5 раза превышает месячную норму самого дождливого месяца года — июля, из них 22 мм, или почти треть июньской нормы (29%), пришлось на минувшую ночь», — рассказали в центре погоды.
По информации синоптиков, в Бутово ночью выпало 26 мм.
«По области в дождливых лидерах Солнечногорск и Михнево (по 25 мм), а также Серебряные Пруды, где в осадкомеры попало 27 мм осадков», — добавляют в «Фобосе».