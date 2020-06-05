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В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 21 35 минут назад
В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Еще 57 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получены положительные результаты тестов на коронавирус.
Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице выросло до 2806 человек. Днем ранее сообщалось о 64 умерших. За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились.
Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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