В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом 

Еще 57 пациентов с коронавирусом умерли в Москве , свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получены положительные результаты тестов на коронавирус.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице выросло до 2806 человек. Днем ранее сообщалось о 64 умерших. За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились.

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.