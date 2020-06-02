Москва-река вышла из берегов на фоне превышения нормы выпадения осадков в конце мая — начале июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУП "Мосводосток".

В предприятии уточнили, что в период с 29 по 30 мая количество выпавших осадков превысило норму в три раза и составило 159,9 мм, что привело к частичному выходу реки из берегов.

В ведомстве добавили, что на данный момент Москва-река вернулась в свое естественное русло. ГУП "Мосводосток" провел обследование, в результате которого было установлено, что уровень воды упал.