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Из-за превышения нормы осадков Москва-река вышла из берегов 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Москва-река вышла из берегов
Фото: РИА Новости
Москва-река вышла из берегов на фоне превышения нормы выпадения осадков в конце мая — начале июня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУП "Мосводосток".
В предприятии уточнили, что в период с 29 по 30 мая количество выпавших осадков превысило норму в три раза и составило 159,9 мм, что привело к частичному выходу реки из берегов.
В ведомстве добавили, что на данный момент Москва-река вернулась в свое естественное русло. ГУП "Мосводосток" провел обследование, в результате которого было установлено, что уровень воды упал.
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