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Власти Москвы опровергли сведения о первых заражениях коронавирусом в январе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
В Москве опровергли сведения о заражениях COVID в январе
Фото: РИА Новости
Информация о том, что в Москве первые заразившиеся были еще в середине января, не соответствует действительности, сообщил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
«О вспышке коронавируса в Китае объявили в конце декабря. Несмотря на то, что случаев заражения коронавирусом в России и Москве на тот момент выявлено не было, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе. В связи с этим в середине января началась проработка различных технических решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением коронавируса», — передает его слова ТАСС.
Лысенко пояснил, что это имелось в виду в интервью «Хабру», на которое ссылалась «Медуза», утверждая, что Лысенко якобы сообщил о появлении вируса в столице в январе.
«Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта», — подчеркнул он.
Ранее ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева провели анализ распространения коронавируса в Москве и выделили четыре вспышки инфекции. Первая из них зародилась в первых числах марта.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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