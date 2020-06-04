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Собянин назвал срок отмены масочного режима 

Артём Кульша и ещё 35 52 минуты назад
Масочный режим, введенный в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до появления массовой вакцины. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил ТАСС.
По его словам, вакцина, согласно различным оценкам, появится в октябре 2020 — феврале 2021 года. Градоначальник выразил надежду на то, что первые большие партии вакцины столица получит в октябре. Также он высказал мнение, что мир полностью вернется к прежнему образу жизни через год
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу», — отметил он.
Также мэр выразил уверенность, что все меры борьбы с пандемией, принятые в Москве, были адекватны ситуации, и похвалил жителей города за высокий уровень ответственности.
«Это реально спасло нас от катастрофы», — отметил он, поблагодарив москвичей за терпение и понимание.
Кроме того, Собянин рассказал, что из-за пандемии бюджет Москвы потеряет полтриллиона рублей в доходах, а на проблемы, связанные с пандемией, власти города потратят, согласно предварительной оценке, четверть триллиона рублей.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,5 миллиона человек.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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