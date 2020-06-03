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Власти Подмосковья рассказали о ликвидации подтоплений 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В Подмосковье рассказали о ликвидации подтоплений
Фото: РИА Новости
Шесть мобильных бригад Московской областной аварийно-восстановительной службы с мощным насосным оборудованием ликвидируют последствия сильных дождей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его цитирует РИАМО в среду, 3 июня.
«Объем откаченной воды уже измеряется в тысячах кубометров», — отметил министр.
По его словам, в работах задействованы более 100 специалистов. На текущий момент остановлен прирост воды в Нахабине и полностью откачена вода с проезжей части. Он подчеркнул, что в каждом городском округе определены ответственные дежурные и сформирован реестр наиболее проблемных зон.
«Ежечасно мы получаем обновленную информацию с территорий и внимательно отслеживаем обращения граждан», — заверил он.
Из-за продолжительных проливных дождей в регионе произошли подтопления. 31 мая губернатор Андрей Воробьев заверил, что всем пострадавшим жителям помогут.
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Новости Москвы , Общество , Андрей Воробьев , Антон Велиховский , Правительство московской области , РИАМО
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