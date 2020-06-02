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В «Москва-Сити» построят небоскрёбы с красными полосами 

ИА Regnum 22 минуты назад
В «Москва-Сити» построят небоскрёбы с красными полосами
Фото: РИА Новости
В Москве начнётся строительство общественно-делового центра iCity, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Две башни разной высоты, возведённые на одном стилобате, появятся в «Москва-Сити» в составе транспортно-пересадочного узла «Сити», объединяющего платформу МЦК, станции метро и остановки наземного общественного транспорта.
В оформлении здания встречаются «красные акценты», рассказал Кузнецов.
«Это авторский почерк Хельмута Яна, в его предыдущих проектах уже применялись подобные цветовые решения. Например, мы видим желтые вставки в его американском проекте Veer Towers в Лас-Вегасе», — пояснил он.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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