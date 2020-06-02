В «Москва-Сити» построят небоскрёбы с красными полосами 

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Две башни разной высоты, возведённые на одном стилобате, появятся в «Москва-Сити» в составе транспортно-пересадочного узла «Сити», объединяющего платформу МЦК, станции метро и остановки наземного общественного транспорта.

В оформлении здания встречаются «красные акценты», рассказал Кузнецов.