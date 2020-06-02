В МЧС обратились к москвичам

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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в среду, 3 июня. Об этом предупреждает столичное управление МЧС России

В ведомстве уточнили, что непогода сохранится до конца суток.

«Ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 метров в секунду», — отметили в МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. Если все же пришлось сесть за руль, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге.

Находясь на улице при сильном ветре, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

1 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд попросил жителей столицы «день простоять и ночь продержаться», так как тепло в город вернется только в четверг, 4 июня.