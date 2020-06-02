Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео 

Подмосковье из-за проливных дождей затопило дачные участки: в Наро-Фоминске уровень реки Нары поднялся на два метра, в Дмитровском городском округе в воде оказалась территория СНТ «Амарант». Ликвидируют последствия подтопления и в Одинцове. Последствия непогоды устраняют коммунальщики и сотрудники МЧС . Дачникам еще предстоит оценить нанесенный стихией урон.

Между тем эксперты-климатологи считают, что ливни могут защитить столичный регион от лесных пожаров, поскольку почва до июня месяца была достаточно сухой, теперь же недостаток влаги восполнен.