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Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Подмосковье из-за проливных дождей затопило дачные участки: в Наро-Фоминске уровень реки Нары поднялся на два метра, в Дмитровском городском округе в воде оказалась территория СНТ «Амарант». Ликвидируют последствия подтопления и в Одинцове. Последствия непогоды устраняют коммунальщики и сотрудники МЧС. Дачникам еще предстоит оценить нанесенный стихией урон.
Между тем эксперты-климатологи считают, что ливни могут защитить столичный регион от лесных пожаров, поскольку почва до июня месяца была достаточно сухой, теперь же недостаток влаги восполнен.
Новости Москвы , Видео , Происшествия , МЧС , Московская область , Наро-Фоминск
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