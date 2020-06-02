В столице заработал велопрокат

Городской велопрокат в Москве заработал для всех желающих. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева. Ее слова приводит АГН «Москва».

Велопрокат начал работать с 1 июня текущего года. Ранее им могли воспользоваться только курьеры и волонтеры. Велосипеды этим людям предоставлялись бесплатно. Впрочем, курьеры и волонтеры могут продолжать безвозмездно пользоваться велотранспортом.

Для всех остальных москвичей велопрокат будет платным, но цены сохранятся прошлогодние. Все желающие смогут купить абонемент на сутки, на месяц или на все лето.