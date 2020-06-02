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В Москве заработал велопрокат 

Вести Подмосковья и ещё 5 2 часа назад
В столице заработал велопрокат
Фото: РИА Новости
Городской велопрокат в Москве заработал для всех желающих. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселева. Ее слова приводит АГН «Москва».
Велопрокат начал работать с 1 июня текущего года. Ранее им могли воспользоваться только курьеры и волонтеры. Велосипеды этим людям предоставлялись бесплатно. Впрочем, курьеры и волонтеры могут продолжать безвозмездно пользоваться велотранспортом.
Для всех остальных москвичей велопрокат будет платным, но цены сохранятся прошлогодние. Все желающие смогут купить абонемент на сутки, на месяц или на все лето.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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