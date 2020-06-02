Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 130 эскалаторов отремонтируют в метро Москвы до конца года 

ТАСС 1 час назад
Почти 130 эскалаторов отремонтируют в метро столицы
Фото: РИА Новости
Специалисты Московского метрополитена с 1 января отремонтировали на станциях столичной подземки 27 эскалаторов, до конца 2020 года запланирован ремонт еще 100. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра Москвы.
"В московском метро отремонтировали 27 эскалаторов с начала года. Работы прошли на станциях "Воробьевы горы", "Планерная", "Текстильщики", "Серпуховская", "Спартак" и других. Ремонт не помешал пассажирам. В это время на станциях в штатном режиме работали соседние эскалаторы. До конца года в столичной подземке отремонтируют еще 100 эскалаторов. Работы планируют провести на "Электрозаводской", "Черкизовской", "Курской" Арбатско-Покровской линии, "Петровско-Разумовской" и других", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты обновили важные элементы подъемников, которые обеспечивают плавное и безопасное движение лестничного полотна. Капитальный ремонт проведен на 11 эскалаторах 10 станций, специалисты обновили более 1,4 тыс. м лестничного полотна подъемников, что "почти сопоставимо с высотой трех Останкинских башен".
"Своевременный ремонт эскалаторов необходим, чтобы обеспечить безопасность и комфорт поездок пассажиров. Поэтому работы проходят даже во время действия ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Капитальный ремонт проводят каждые 10-12 лет, а текущий — раз в пять-семь лет. Текущий ремонт не столь масштабный, но благодаря ему сотрудники подземки проверяют надежность техники", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Как уточняется на портале, в целях профилактики распространения коронавируса на всех станциях ежедневно проходит уборка и дезинфекция. Все поверхности промывают раз в один-два часа, а в поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.
Вестибюли и платформы станций ежедневно дезинфицируют тепловыми распылителями с использованием антисептического средства. "Такой метод позволяет охватить большие площади, обработать труднодоступные места и сэкономить время. Каждые сутки в столичной подземке обеззараживают более 500 тыс. кв. м поверхностей с помощью этих устройств", — добавляется в сообщении.
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
ТАСС: последние новости
Салоны красоты площадью до 400 кв. м могут возобновить работу в Подмосковье Салоны красоты площадью до 400 кв. м могут возобновить работу в Подмосковье Собянин считает своевременным проведение голосования по поправке к конституции 1 июля Собянин считает своевременным проведение голосования по поправке к конституции 1 июля В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
Комментарии 1
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец въехал в толпу людей в США на цистерне
Украинец въехал в толпу людей в США на цистерне
Захарова пошутила над угрозой Трампа американцам
Захарова пошутила над угрозой Трампа американцам
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Экс-супруг Горбачевой рассказал об изменах и пьянстве
Гузеева рассказала о некрасивом сыне
Гузеева рассказала о некрасивом сыне
Crew Dragon заподозрили в российском происхождении
Crew Dragon заподозрили в российском происхождении
Видео
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
01:07
Опубликовано видео тренировки спецназа ЦВО
Армия
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
00:33
Машина полиции въехала в толпу и попала на видео
Происшествия
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
01:45
Нелегальная вечеринка в Краснодаре попала на видео
Общество
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
01:08
Рухнувший в Мурманске мост попал на видео
Происшествия
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
03:36
Украина хочет вести переговоры по Донбассу без РФ
В мире Конфликты
Появилось видео подробностей цыганской разборки
01:28
Появилось видео подробностей цыганской разборки
Происшествия
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
00:24
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
01:53
Последствия смерча в российском регионе попали на видео
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
00:54
Кровная месть привела к расстрелу и попала на видео
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
00:25
Лось забрел в район Люблино и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение