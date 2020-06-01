В Подмосковье откроют салоны красоты, солярии и сауны

«Организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», — говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, возобновление деятельности объектов в сфере услуг допускается не ранее 1 июня 2020 года — для организаций, оказывающих бытовые услуги, и не ранее 3 июня 2020 года — для организаций, которые оказывают персональные услуги.

С 1 июня в Подмосковье разрешили работу автокинотеатров, магазинов с отдельным входом, библиотек и МФЦ. Также разрешены прогулки в масках и перчатках и катание на роликах и велосипедах.