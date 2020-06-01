Собянин оценил решение о голосовании по Конституции

Сергей Собянин. Проведение голосования по поправке к конституции 1 июля своевременно, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник мэр Москвы

"Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого: пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные, но не принятые решения тоже являются серьезной проблемой", — написал он в своем блоге.

По словам Собянина, ситуация с коронавирусом выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении.

"Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем", — уверен мэр.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправке к конституции 1 июля. Внести в основной закон ряд поправок он предложил в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Соответствующий президентский законопроект был принят Госдумой , одобрен Советом Федерации и поддержан законодательными собраниями всех регионов страны.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.