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Собянин считает своевременным проведение голосования по поправке к конституции 1 июля 

ТАСС и ещё 1 40 минут назад
Собянин оценил решение о голосовании по Конституции
Фото: ТАСС
Проведение голосования по поправке к конституции 1 июля своевременно, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня президент объявил о проведении голосования по изменениям конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого: пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные, но не принятые решения тоже являются серьезной проблемой", — написал он в своем блоге.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом выявила не только сильные стороны общества, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении.
"Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем", — уверен мэр.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправке к конституции 1 июля. Внести в основной закон ряд поправок он предложил в послании Федеральному собранию в январе 2020 года. Соответствующий президентский законопроект был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и поддержан законодательными собраниями всех регионов страны.
Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.
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Новости Москвы , Политика , Сергей Собянин , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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