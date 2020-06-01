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Мосгорпарк подвел итоги первого дня работы столичных парков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Подведены итоги первого дня работы столичных парков
Фото: Вечерняя Москва
Посетители городских парков ответственно отнеслись к соблюдении дистанции и введению ряда ограничительных мер. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Там добавили, что из-за неблагоприятных погодных условия в столице в парках не наблюдалось большого количества людей.
— По итогам первого дня работы, мы убедились, что гости парков соблюдают социальную дистанцию и с пониманием относятся к ограничительным мерам, действующим во время прогулок, — приводит сообщение Мосгорпарка РИА Новости.
Подчеркивается, что в настоящее время парки работают в тестовом режиме. Пока гостям можно лишь гулять или заниматься спортом на их территории. Пользоваться площадками для игр или занятий спортом, лавочками и беседками пока запрещено.
Ранее власти Москвы создали карту загруженности парков. Она позволит горожанам спланировать прогулку таким образом, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, что московские парки, подведомственные столичному департаменту культуры, а также природные территории департамента природопользования и охраны окружающей среды с 1 июня открыты для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Москвичей просят соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и окружающих от заражения коронавирусной инфекцией.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РИА Новости
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