Ночная репетиция парада Победы в Москве была перенесена на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

Ночная репетиция парада в Москве была запланирована на 4 июня. Сегодня пресс-служба ЦОДД сообщила о ее переносе на 14 июня. В центре не назвали причину переноса парада.

При этом там уведомили, что в этот день движение в центральной части города будет ограничено, пообещали обнародовать подробную информацию об ограничениях дополнительно и рекомендовали горожанам заранее с ней ознакомиться и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр столицы.

«Напоминаем, что в ближайшее время важно оставаться дома, соблюдая самоизоляцию», — добавили в пресс-службе ЦОДД.