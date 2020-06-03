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Репетицию парада в Москве перенесли 

Артём Кульша и ещё 28 7 минут назад
Ночная репетиция парада Победы в Москве была перенесена на 10 дней. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
Ночная репетиция парада в Москве была запланирована на 4 июня. Сегодня пресс-служба ЦОДД сообщила о ее переносе на 14 июня. В центре не назвали причину переноса парада.
При этом там уведомили, что в этот день движение в центральной части города будет ограничено, пообещали обнародовать подробную информацию об ограничениях дополнительно и рекомендовали горожанам заранее с ней ознакомиться и по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центр столицы.
«Напоминаем, что в ближайшее время важно оставаться дома, соблюдая самоизоляцию», — добавили в пресс-службе ЦОДД.
Вчера министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в московском параде Победы примут участие около 14 тысяч человек, а представлены в ходе него будут 225 единиц вооружения, военной и специальной техники и 75 воздушных судов.
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Новости Москвы , Видео , ЖКХ , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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