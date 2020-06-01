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Мечети Москвы откроются для прихожан 6 июня 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Названа дата открытия мечетей Москвы
Фото: Пресс-служба Совета муфтиев России
Московские мечети откроются для прихожан с 6 июня, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Совета муфтиев России (СМР).
"По благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина с 6 июня мечети Москвы откроются для прихожан, с 1 июня по четверг, 4 июня, Московская соборная мечеть проводит дневной намаз с ограниченным числом молящихся. 5 июня пятничная молитва из Московской соборной мечети будет транслироваться онлайн", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению пресс-службы, "доступ прихожан в мечети будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях".
1 июня коллективные богослужения с рядом ограничений в Московской соборной мечети были возобновлены.
Православные храмы Москвы, как сообщила рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, откроются для верующих с 6 июня, при этом храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроются во вторник, 2 июня.
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Новости Москвы , Иисус Христос , Равиль Гайнутдин , Совет муфтиев России
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