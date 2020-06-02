Собянин назвал основу эффективной борьбы с COVID-19

Развернутые в Москве медицинские мощности для борьбы с коронавирусом нового типа были использованы лишь наполовину, сообщил во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19" мэр Москвы Сергей Собянин

"В результате те мощности, которые мы создали в Москве, на 50% были не задействованы. Сложилась ситуация, в которой мы миновали самый плохой сценарий развития событий … Благодаря достаточно жестким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению с многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, от Уханя до Нью-Йорка", — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что Москва является крупнейшим хабом России , крупнейшим мегаполисом и агломерацией Европы, по его словам, в российской столице проживает около 20 миллионов человек. Также город является традиционным центром пересечения путей с востока на запад и с севера на юг. Во время уже разворачивающейся эпидемии в Европе через Москву проехали около 600 тысяч граждан России и других стран, прибывая из территорий, которые уже были проблемными.

"Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы. В Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест, которая обеспечила 100-процентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи. Более того, была создана амбулаторная сеть из 40 ковидных центров, полностью оснащенных современной лучевой техникой и технологиями для диагностики ковида", — сказал Собянин.

Мэр добавил, что в столице была создана мощная система тестирования, которая позволяет в течение одного дня делать 58 тысяч ПЦР-тестов и ИФА-диагностик. Кроме того, в городе был сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны и столицы, чтобы определить необходимые методики лечения. Также были налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных коронавирусом, а также групп риска, которые находились рядом с ними. По словам мэра, все эти меры позволили сгладить волну пандемии, не допустить пиковых значений и авральной работы медицинской системы Москвы.

"Губернатор Джакарты сказал о солидарности. Вот, я вижу перед собой людей (по видеотрансляции — ред.), которые взяли на себя ответственность за борьбу с пандемией в тех городах, которыми они управляют, которые они возглавляют. Эти люди пропустили через себя боль, страдания и страхи огромного количества людей, которые столкнулись с этой страшной эпидемией. Более того, они сделали все возможное, чтобы как можно эффективнее, быстрее и безболезненнее пройти этот путь. И это действительно солидарность людей, которые прошли самый тяжелый путь", — заключил Собянин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.